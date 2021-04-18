ضبط أغذية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات بأماكن بيع وتداول السلع الغذائية بمدينة بني سويف، وذلك حملات تفتيشية الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية.



محافظ بني سويف

ووجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بإستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وشّدد محافظ بني سويف، على مواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل.



وكيل صحة بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بمدينة بني سويف.



مداهمة 10 منشأت غذائية

وقامت الحملة بالمرور على 10 منشآت غذائية ومطاعم، وتم سحب10 عينات أغذية مختلفة وإرسالها لمعامل التحليل، فيما إعدام 30 كيلو جرام من الأغذية التالفة غير المحتفظة بخواصها الطبعيية، وتحرير عدد 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الصدد.



وشارك في الحملة كل من: الدكتورة شيماء سلامة، وروماني رأفت، وجورج سعد، ومحمد سيد "مفتشو أغذية".

