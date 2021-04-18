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لمشاهدة مسلسل المداح الحلقة 6.. اعرف مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 6
يعرض المسلسل في الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة "النهار"، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا، كما يعرض مسلسل المداح الحلقة 5 على قناة النهار دراما الساعة 10 مساءً.

أبطال عمل "المداح"
"المداح" بطولة النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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