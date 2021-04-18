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بعد غياب أكثر من عام.. شيرين عبد الوهاب تعود للإنستجرام بإعلان جديد

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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عقب غياب أكثر من عام عن موقع الصوروالفيديوهات إنستجرام،  تعود النجمة شيرين عبد الوهاب بإعلان دعائي رمضاني جديد لصالح إحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

ونشرت شيرين، منذ يومين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير"انستجرام" إعلانها الدعائي الجديد، لتعود من جديد بنشر منشورات على انستجرام، حيث يكون تاريخ المنشور الذي نشرته قبل إعلانها بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن  أغنية الإعلان من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

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