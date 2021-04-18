



اوضح الاعلامي د. عمرو الليثي ان برنامج خط الخير مستمر في رسم البسمة علي وجوه أهالينا في شتي محافظات الجمهورية ، وزف الليثي بشري سارة لمستمعي برنامج خط الخير ان البرنامج سيقدم ١٠ شقق لمستمعي خط الخير علي راديو مصر في الاسبوع الثاني من رمضان ، ويذاع البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان في الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.



ويذكر ان برنامج خط الخير طوال شهر رمضان سيقدم 10 شقق، 30 رحلة عمرة، 100 جهاز عروسة، 150 مشروع صغير، 200 عملية عيون لغير القادرين، 100 عملية قلب.



وتأتي فكرة البرنامج في اطار دعم أهالينا، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.



البرنامج يقدم أيضًا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام.



ويعرض البرنامج يوميًا في الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة طوال شهر رمضان عبر إذاعة راديو مصر.