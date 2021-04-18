عادل عبده يشهد بروفات مسرحية التغريبة بنت الزناتي على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون



ضمن فعاليات البيت الفنى للفنون الشعبية الاستعراضية برئاسة إلمخرج عادل عبده والذى شاهد اليوم البروفات النهائية للعرض التغريبة بنت الزناتى وصرح سيادته بعد مشاهدة البروفة ان هذا العرض من العروض المميزة جدا والذى يمثل البيت فى المهرجانات الدولية خارج مصر وداخل مصر .



وأضاف كنت متوقع أن مخرجة العرض منار زين العابدين تقدم حالة خاصة جدا مع كل المشاركين فى عرض

التغريبة .



بنت الزناتى عرض مستوحي من السيرة الهلالية التى عاشقها الشعب المصرى و العربى معا وعاش الصراع

بين ابو زيد الهلالى و الزناتى خليفة.



التغريبة بنت الزناتى تدور أحداث العرض عن الصراع بين دياب ابن غانم وسعدي بنت الزناتي التي سلمت مفاتيح بلادها لبني هلال وكانت سبب في مقتل والدها الزناتي خليفة ومن خلال هذا الصراع نمر علي عدد من أبطال السيرة الهلالية رؤية معاصرة.







و المسرحية بطولة فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، سارة مصطفى، أحمد يحيى، عبد الباري سعد، محمد علاء، هدي عبد العزيز، هاني عبد الهادي، أحمد مهدي

، نادين العمروسي، هبة سليمان، كيروجراف، مناضل عنتر، موسيقي وألحان هاني عبد الناصر، سينوغراغيا عمرو الاشرف، مخرجين مساعدين نهاد نايل

، سلمي محمد، محمود علاء، مخرج منفذ :محمد أشرف، تأليف بكرى عبد الحميد، إخراج : منار زين، إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة د.أسامة زغلول، إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية بقيادة دد.أسامة زغلول، بالاشتراك مع نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

تجرى المخرجة منار زين بروفات مكثفة للعرض المسرحى التغريبة بنت الزناتى الذى سيعرض قريبًا خلال شهر رمضان المبارك .