Advertisements

سهر الصايغ توجه رسالة لرؤوف عبدالعزيز : "انت صاحب الفضل في نجاحي بالطاووس بعد ربنا"‎

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة امتنان وتقدير للمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الطاووس"، بعد عرض ٦ حلقات فقط من المسلسل.


وأوضحت فى منشور لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة :" عذرًا لطول البوست .. بعد عرض ٦حلقات من مسلسل الطاووس ..وبعد ما الحمد لله ربنا كرمنا من فضله بإشاده البعض ... احب أن ارجع الفضل لاصحابه.. عايزه اقول ان الفضل في اي نجاح هو ربنا سبحانه وتعالي أولًا.. ثم الراجل ده .. الاستاذ رؤوف عبد العزيز مخرج العمل ...الكلام ده انا قلته لاستاذ رؤوف نفسه بس حبيت اذكره امام كل الناس".


واضافت قائلة :" الراجل ده صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا لأنه اداني الفرصه وقالي انتي تستحقي تاخدي خطوه اعلي وتستهلي التصعيد... رشحني ودعمني ووقف في ظهري دون ادني سابق معرفه لمجرد انه فنان حقيقي... تفاصيل كتير يا استاذ عملتها عشان تحطني في مكانه اعلي فنيًا وماكنتش حتي بتكون حريص انك تعرفهالي بس انا عارفها..شكرًا علي اتقانك لشغلك اللي اتنسبلنا كلنا ... شكرًا علي توجيهك ليا وحرصك اني اطلع في احسن صوره (لانك مدير التصوير برضه).


واختتمت حديثها قائلة :" شكرًا علي الكواليس الرائعه والحرفيه المرعبه... واللي يعرفني عن قرب هيعرف اني مابقولش كلام ابدا لغير مستحقيه... وانت تستحق كتير قوي إنسانيًا وفنيًا... من كل قلبي شكرًا رؤوف عبد العزيز".


مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أخبار تهمك

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

12:14 م

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر