سهر الصايغ توجه رسالة لرؤوف عبدالعزيز : "انت صاحب الفضل في نجاحي بالطاووس بعد ربنا"‎





وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة امتنان وتقدير للمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الطاووس"، بعد عرض ٦ حلقات فقط من المسلسل.





وأوضحت فى منشور لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة :" عذرًا لطول البوست .. بعد عرض ٦حلقات من مسلسل الطاووس ..وبعد ما الحمد لله ربنا كرمنا من فضله بإشاده البعض ... احب أن ارجع الفضل لاصحابه.. عايزه اقول ان الفضل في اي نجاح هو ربنا سبحانه وتعالي أولًا.. ثم الراجل ده .. الاستاذ رؤوف عبد العزيز مخرج العمل ...الكلام ده انا قلته لاستاذ رؤوف نفسه بس حبيت اذكره امام كل الناس".





واضافت قائلة :" الراجل ده صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا لأنه اداني الفرصه وقالي انتي تستحقي تاخدي خطوه اعلي وتستهلي التصعيد... رشحني ودعمني ووقف في ظهري دون ادني سابق معرفه لمجرد انه فنان حقيقي... تفاصيل كتير يا استاذ عملتها عشان تحطني في مكانه اعلي فنيًا وماكنتش حتي بتكون حريص انك تعرفهالي بس انا عارفها..شكرًا علي اتقانك لشغلك اللي اتنسبلنا كلنا ... شكرًا علي توجيهك ليا وحرصك اني اطلع في احسن صوره (لانك مدير التصوير برضه).





واختتمت حديثها قائلة :" شكرًا علي الكواليس الرائعه والحرفيه المرعبه... واللي يعرفني عن قرب هيعرف اني مابقولش كلام ابدا لغير مستحقيه... وانت تستحق كتير قوي إنسانيًا وفنيًا... من كل قلبي شكرًا رؤوف عبد العزيز".





مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.