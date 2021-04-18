الولايات المتحدة تأمر موظفيها غير الضروريين في تشاد بالمغادرة

أمرت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، موظفيها غير الضروريين في تشاد بالمغادرة مع اقتراب متمردين من العاصمة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان مسؤول أمني في تشاد، أعلن في وقت سابق، عن مقتل 10 مدنيين على الأقل وخطف 7 آخرين في هجوم لتنظيم بوكو حرام على قرية في منطقة بحيرة تشاد.

وبعدما ظهرت جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

وأسفر تمرد بوكو حرام عن 36 الف قتيل وتسبب بنزوح نحو مليوني شخص من شمال شرق نيجيريا منذ بدأ العام 2009، وفق الامم المتحدة.