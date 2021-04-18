في جروب الماميز.. تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من "أولمبياد الطفل المصري"

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في جروب الماميز.. تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من "أولمبياد الطفل المصري"
الأحد 18/أبريل/2021 - 12:49 م
الفجر الفني
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سلط برنامج جروب الماميز، الذي يذاع على شاشة قناة مدرستنا الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من "أولمبياد الطفل المصري"، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
ومن جانبها، قالت عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع أن المشاركة في الأولمبياد يتم من خلال التسجيل على الموقع الإليكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، فهناك مجموعة من الألعاب المتعددة والمتنوعة التي على الطفل التسجيل بأكثر من طريقة، بجانب التسجيل في مراكز الشباب،وقالت الدري في تصريحاتها للبرنامج أن لكل لعبة مبارايات مختلفة بين المتنافسين، تتم على مستوى المحافظة.
وكان قد اشار وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا متكاملة تضم ممثلي من وزارات "التربية والتعليم، التنمية المحلية، الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، قطاع المعاهد الأزهري"، للخروج بأولمبياد أكثر تكاملاً وتنسيقاً، موجها على ضرورة مشاركة كل من اللجنة الاوليمبية ووزارتي الصحة والداخلية داخل اللجنة العليا.
«جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
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