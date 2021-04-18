في جروب الماميز.. تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من "أولمبياد الطفل المصري"



سلط برنامج جروب الماميز، الذي يذاع على شاشة قناة مدرستنا الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من "أولمبياد الطفل المصري"، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.



ومن جانبها، قالت عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع أن المشاركة في الأولمبياد يتم من خلال التسجيل على الموقع الإليكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، فهناك مجموعة من الألعاب المتعددة والمتنوعة التي على الطفل التسجيل بأكثر من طريقة، بجانب التسجيل في مراكز الشباب،وقالت الدري في تصريحاتها للبرنامج أن لكل لعبة مبارايات مختلفة بين المتنافسين، تتم على مستوى المحافظة.



وكان قد اشار وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا متكاملة تضم ممثلي من وزارات "التربية والتعليم، التنمية المحلية، الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، قطاع المعاهد الأزهري"، للخروج بأولمبياد أكثر تكاملاً وتنسيقاً، موجها على ضرورة مشاركة كل من اللجنة الاوليمبية ووزارتي الصحة والداخلية داخل اللجنة العليا.



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