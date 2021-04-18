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أشرف عبد الباقي يتصدر التريند بعد تألقه في دور الشهيد محمد جبر مأمور قسم شرطة كرداسة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نال الفنان أشرف عبد الباقي استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه في تجسيد شخصية الشهيد العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار الجزاء الثاني الذي استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة. 


وسرعان ما تحول النجم أشرف عبد الباقي لحديث الساعة بعد دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة، التي شهدت إبراز حقيقة الجماعة الإرهابية ومخططها في إسقاط الدولة المصرية، وتسارع الكثيرون بالثناء على دور الفنان أشرف عبد الباقي، الذي جسد شخصية مأمور قسم كرداسة بشكل رائع وصل لقلوب المصريين. 

المشهد يعود مرة أخرى إلى قسم كرداسة، حيث يحدث هجوم عنيف على القسم بالآر بى جى والمتفجرات، حتى يتم اقتحام السجن وقتل اللواء محمد جبر "أشرف عبد الباقى" ومعه عدد من الضباط داخل القسم والتمثيل بجثثهم داخل القسم، فيما يستطيع زكريا "كريم عبد العزيز" التعامل مع الهجوم على قسم شرطة المنيا رغم المسلحين الذين يهاجمون القسم.

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