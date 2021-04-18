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"الشيوخ" يوافق على المادة المنظمة لإجراء تراخيص مزاولة المهنة للمهندسين والاستشارين الأجانب

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، علي نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب .

 من جانبه طالب  النائب محمود سامي ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الاجانب ، لافتا إلى انهم يساهمون فى بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.

من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة فى القانون  قائلا اتفق مع الرسوم التى وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا "وهو ما اتفق معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد .
 
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ونصت المــــادة (7) علي ان :ط لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.


أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي
1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،. 


وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،. 


وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي

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نقابه المهندسين قانون المهندسين تراخيض مزاولة المهنة اللاستشارين الاجانب الشيوخ

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