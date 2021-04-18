الأوبرا تبدا نشاطها الرمضاني بتنمية المواهب





تبدا دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر نشاطها الرمضانى بحفل لاطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب لسيد وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 19 ابريل على المسرح الصغير .



يتضمن البرنامج مختارات متنوعة من اشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية التى ابدعها كبار الشعراء والملحنين .



يذكر ان مركز تنمية المواهب انشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم اضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .