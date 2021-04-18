بوجبا يطالب براتب تاريخي للتجديد مع مانشستر يونايتد





يرغب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد من أجل تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر.





وقالت صحيفة " ديلي ستار " أن وكيل أعمال بوجبا مينو رايولا أبلغ إدارة اليونايتد أن الفرنسي يريد هذا الرقم من الراتب للموافقة على تجديد عقده لما بعد صيف عام 2022.





في لاوقت الذي يرغب فيه بوجبا أن يكون صاحب أكبر أجر والذي سيكون الأعلى في تاريه المانيو حتى وإن رحل عن قلعة الأولد ترافورد خلال العام القادم.





وبجانب الراتب الأسبوعي الذي سيحصل عليه بوجبا فإن حقوق صورته قد تصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني حيث يدرك اللاعب أن إنتقاله التالي قد يكون الأخير له في مسيرته ويرغب أن يستغله أفضل إستغلال.