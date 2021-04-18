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385 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع جنوب الشرقية

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،
وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع جنوب الشرقية الذى يضم كل من ديرب نجم ، إنشاص ، منيا القمح ، ومشتول السوق والمناطق المحيطة والتى تتضمن حوالى 139 مركز وقرية يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (900 الف) مشترك ، فقد  تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى (385 مليون جنيه ) كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

-  7 موزعات جهد متوسط  
-   950 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
-  70 سكينة هوائية جهد متوسط.
-  55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .
-  1300 عامود هوائى جهد متوسط .
-  75 كم خطوط هوائية جهد متوسط .
-  500  كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  6800  عامود جهد منخفض .
-  3100  كم خطوط هوائية جهد منخفض .
-  950  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .
-  110 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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