حبس المتهم بقتل زميله بسبب الخلاف على فرز القمامة بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله زميله بسبب خلاف على جمع وفرز القمامة، وتحفظت النيابة على الأداة المستخدمة في الواقعة، وهي سلاح أبيض "مطواة"، وجرى إرسالها للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وضبط وإحضار متهم ثان كان بصحبة المتهم الأول أثناء ارتكاب الواقعة.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، مؤكدًا أنه كانت توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب فرز القمامة بالمنطقة، وجمع الكرتون والبلاستيك.



وأضاف يوم الواقعة وأثناء تواجده بمحل الواقعة اعترضه المجني عليه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير ذلك، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.



وقال المتهم إنه كان صحبة صديقه "ف.و.ت"، وشهرته "قطط" 42 عامًا، عامل جمع قمامة وقت ارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة"، وجرى التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتلقي بلاغ بمقتل "ع.هـ.ل.ب" 26 عامًا، عامل جمع قمامة، إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر، وأسفل الأبط والظهر، وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة.



انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال كل من "م.ن.ت" 21 عامًا، حداد، و"م.ع.ل" 23 عامًا، عامل، قررا مشاهدتهما المجني عليه أثناء تشاجره مع شخصين مجهولين داخل مقلب قمامة بناحية شارع الشعراوي، دائرة القسم، واعتديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته وفرا هاربين مستخدمين مركبة توك توك.



وأضافا أنهما نقلاه للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى أثناء ذلك، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "أ.ح.م.ت" 27 عاما، عامل جمع قمامة.



تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر في اعترافاته أنه توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب فرز القمامة بالمنطقة، وجمع الكرتون والبلاستيك.