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شاهد مومياء الملكة "تي" بعد عرضها في قاعة المومياوات الملكية (صور)

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور لمومياء الملكة تي، وهي المومياء التي لا تزال تحتفظ بشعرها سليمًا.

وكانت المومياء قد حظيت باهتمام كبير من المتابعين وخصيصًا السيدات والفتيات بسبب نضارة شعرها رغم مرور آلاف السنوات عليها وهي محنطة.

ويتم عرض مومياء الملكة تي ضمن 22 مومياء ملكية أخرى في قاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

والقاعة تشبه إلى حد كبير المقابر المصرية القديمة، ويستطيع الزائر التجول فيه باتباع الأسهم على الأرض، وتم تقسيمها إلى حجرات كما كان يتم تقسيم المقابر المصرية القديمة.

وتم وضع كل عدد من المومياوات في قاعة مع لوحة تعريفية كاملة لكل واحدة منها وكذلك بروجيكتور عرض سيعرض تاريخ المومياوات.

وتم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث قامت ما يقرب من 400 قناة ووسيلة إعلامية وصحفية محلية وعالمية بنقل الحدث لحظة بلحظة إلى أنحاء العالم.

وعندما وصل الموكب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية.

والموكب انطلق من المتحف المصري بالتحرير مرورًا من الشارع الموازي لجامعة الدول العربية ثم ينكسر يسارًا إلى صينية ميدان التحرير حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش الأربعة، ثم ينحرف من جانب جامع عمر مكرم إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم ينحرف يمينًا إلى كورنيش النيل.

ويُعد موكب المومياوات الملكية أحد الوسائل الكبرى لإعادة المشهد المصري القديم إلى الصدارة عالميًا، فبعد العثور على المومياوات الملكية في خبيئتين، مقبرة 320 ومقبرة 35، ضج العالم بالاهتمام بملوك مصر القديمة.

واليوم تعيد مصر إلى الأذهان ملوكها القدماء مرة أخرى، من خلال موكب يضم 22 مومياء ملكية ترجع إلى الأسرات 17، 18، 19، 20، 18 مومياء منها لملوك، و4 مومياوات لملكات، 9 مومياوات عثر عليها في خبيئة الدير البحري "مقبرة رقم 320" و9 مومياوات عثر عليها في خبيئة وادي الملوك "مقبرة رقم 35".

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