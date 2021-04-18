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التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في القمة 121

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب أفريقي بيتسو مومسيماني والفرنسي باتريس كارتيرون على التشكيل الذي سيلعب به القطبين مواجهة الديربي اليوم لحساب مواجهات الدوري المصري الممتاز والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ومن المُنتظر أن يخوض النادي الأهلي المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي.
خط الدفعا : أحمد رمضان بيكهام ، بدر بانون ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية ، اليو ديانج ، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف.

فيما يخوض فريق نادي الزمالك اللقاء كالآتي :-

حراسة المرمى : جنش.
خط الدفاع : محمود علاء ، الونش ، عبد الشافي ، حازم إمام.
خط الوسط : فرجاني ساسي ، طارق حامد ، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : أوباما ، زيزو ، مروان حمدي.

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