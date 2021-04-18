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قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، أخر مستجدات العمل بمستشفى ٣٠ يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب.


وأوضح محافظ بورسعيد ان مايجري بالمستشفي يعد انجازا طبيا بعد ان توقف العمل بها لأكثر من ١٢ عاما، والان اصبحت احدي الصروح الطبية واول مستشفي علي محور ٣٠ يونيو.


واستعرض محافظ بورسعيد كافة الأعمال التى شهدتها مستشفى ٣٠ يونيو الجديدة، مؤكدا أن مستشفى ٣٠ يونيو ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.


ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأول محافظة، لافتا للطفرة الطبية الكبيرة التى شهدها القطاع الصحى مؤخرا بفضل جهود الدولة فى تطبيق المنظومة الصحية الجديدة، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية التى ساهمت فى تحقيق أفضل مستوى طبى وصحى ببورسعيد.


يذكر أن المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو تبلغ ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة. بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
قريبا.. افتتاح مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد

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