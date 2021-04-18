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240 مواطن يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمنافذ القليوبية

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت مديرية الصحة بالقليوبية، عن أن 240 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ بدء الجرعة وحتى الأن، بواقع 48 مواطنا بمنفذ كفرشكر المركزي، و69 آخرين في منفذ مركز طب الأسرة بسنديون في قليوب، و123 بمنفذ مركز طبي حجازي بشبرا، من بينهم 100 مواطن تلقوا الجرعة اليوم منهم 66 بمركز طبي حجازي بشبرا، و34 بمركز طب الأسرة بسنديون في قليوب.

وبحسب بيانات المديرية، فإن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 6962 مواطنا، بينهم 2623 بكفرشكر، و2125 بسنديون، و2214 بمركز طبي حجازي بشبرا، منهم 419 تلقوا اللقاح اليوم بواقع 126 بكفر شكر، و164 بسنديون، و129 بشبرا في مركز طبي حجازي.

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