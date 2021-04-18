برلماني: "الاختيار 2" كشف الخونة والإرهابيين

أكد النائب طاهر الأزهرى عضو مجلس النواب ان مسلسل الاختيار ٢ كشف جرائم الخونه والمرتزقه وتجار الدين والعملاء والجماعات الارهابيه المتطرفة الذين يتميزون بالغدر والخيانه وبيع الاوطان .





وقال " الأزهرى " فى بيان له اصدره اليوم اننا شاهدنا ماذا كانوا يريدون هؤلاء الخونه والمرتزقه ولكن بإذن الله وبفضل صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية والشرطة الوطنية سقط هؤلاء الخونه والمرتزقه وتجار الدين والعملاء وسوف تحيا مصر. وستظل مصر شامخه عاليه بإذن الله وأكد النائب طاهر الازهرى ان هذا المسلسل الرائع كشف عن حجم الحقد والغل والكره لمصر واهل مصر من هؤلاء الارهابيين الخونه والمرتزقه .





ووجه التحية والتقدير والاحترام للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه والشرطه المصريه والصقور المصريه ورجال الامن الوطني الاوفياء وشكراً لرجال مصر الاوفياء فعلا حافظوا علي الارض والعرض فهم من يحملون ارواحهم علي ايديهم من اجل الحفاظ علي كل حبه رمل من تراب هذا الوطن الغالي .





وقال النائب طاهر الازهرى اننا عاجزون عن اعطاء هؤلاء الرجال ابناء مصر المخلصين حقهم مهما قدمنا لهم الشكر والتحية ومهما نقول فشكرا لرجال مصر الاوفياء الذين لن نوفيهم حقهم علينا هناك من ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهره فداء هذا الوطن الغالي نتيجه الغدر والخيانه من الجماعه الارهابيه .





هؤلاء الرجال الاوفياء المخلصين من حافظوا علي المنطقه بالكامل من مخطط تدمير المنطقه شكرا ابناء مصر الشرفاء نقول من قلوبنا تحيا مصر أم الدنيا بجيشها وشرطتها وشعبها الاردة والقوة صناع النصر الاكبر لمصر برئيسنا الزعيم السيسي نحن شعب مصر العظيم نحن خلف الأمن الوطني نحن خلف المخابرات المصرية العامة والحربية نحن خلف قيادتنا الحكيمة التي تعمل بجهد مشرف لمصر الحبيبة مملؤ بالانتصار الاكبر لمصر بعزيمتنا واخلاصنا لمصر برئيسنا الزعيم السيسي تحيا مصر تحيا.











