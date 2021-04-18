"مستقبل وطن" يواصل جهوده لمساندة الدولة من خلال "حملة إفطار صائم" بالفيوم





انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم



قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا برئاسة عماداللواج، أمين المركز بتوزيع ٥٠٠ وجبة افطار صائم علي علي اهالينا البسطاء بالمصالح الحكوميةبمركز اطسا.



كما واصلت أمانة الحزب بالشواشنة حملتها لمتنا هتكمل في رمضان لليوم الخامس على التوالى من شهر رمضان المبارك برئاسة أمين المركز حسين الفرخ بتوزيع ٢٠٠ وجبة افطار ساخن وسحور على أهالينا بقرى العونى والصبحية كما قامت أمانة مركز الفيوم تحت إشراف أمين المركز أسامة الخولي بتوزيع ٢٥٠وجبة افطار صائم علي اهالينا بقرية بني صالح وذلك من خلال قيام فرق عمل الحزب بالمرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

