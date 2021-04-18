Advertisements

الهند تعلن مصرع 5 أشخاص فى حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:20 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حريق داخل أحد المستشفيات المختصة بمعالجة مرضى فيروس كورونا بالهند.

 

واندلع الحريق، داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بولاية تشهاتيسجاره، وفقًا لقناة "إنديا تى فى" الهندية.

 

وقد أمرت السلطات الهندية بإجراء اختبارات الأمان على كافة المستشفيات المختصة بعلاج فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابي كورونا حريق الهند

أخبار تهمك

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 15 ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الشرط الجزائي في عقد "جنش" يثير الذعر في الزمالك

منذ أقل من ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قتلى بانفجار مصنع كيماويات بولاية أوتار براديش الهندية

مصرع وإصابة 21 شخصًا جراء حادث تصادم بالهند

مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى حريق ضخم بالهند

مصرع 14 شخصا وإصابة 16 فى حادثين منفصلين بالهند

مقتل 19 طالبا داخل مركز تعليمي بالهند

عاجل.. وفاة 8 أطفال رضع إثر حريق بمستشفى في الجزائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

12:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر