الهند تعلن مصرع 5 أشخاص فى حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حريق داخل أحد المستشفيات المختصة بمعالجة مرضى فيروس كورونا بالهند.

واندلع الحريق، داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بولاية تشهاتيسجاره، وفقًا لقناة "إنديا تى فى" الهندية.

وقد أمرت السلطات الهندية بإجراء اختبارات الأمان على كافة المستشفيات المختصة بعلاج فيروس كورونا.