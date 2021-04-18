اليوم.. حمزة نمرة في لقاء إذاعي على راديو إنرجي



يحل النجم حمزة نمرة، اليوم ضيفا على راديو انرجي مع المذيعة إيناس الشواف.

ويكشف حمزة، في حلقة اليوم عن مفاجآت عن حياته الخاصة والعملية، ومشروعاته الفنية المرتقبة.



جدير بالذكر أن النجم حمزة نمرة، احتفل مؤخرا بنجاح ألبومه الأخير"مولود سنة 80" عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب منشور قائلًا به،:"ألبوم #مولود_سنة_٨٠ متصدر قائمة الألبومات الأكثر استماعًا على iTunes، بالإضافة لتصدّر أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في اشهر تطبيقات الموسيقى والأغاني في الشرق الأوسط.".



يضم ألبوم حمزة نمرة 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، وطرح أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.



وكل أغنية طرحها حمزة، تصدرت وقت عرضها المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما نالت اعجاب جميع الجماهير المصرية والعربية الذين أشادوا بالكلام واللحن.