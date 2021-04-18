تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

يلتقي اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يواجه مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل هذه المباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف

2 – محمد صلاح 19 هدف

3- برونو فرنانديز 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- باتريك بامفورد 14 هدف

6- سون هيونج مين 14 هدف

7-الكسندر لاكازيت 13 هدف

8- جيمي فاردي 12 هدف

9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

10-أولي واتكينز 12 هدف



