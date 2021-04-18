تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة فولهام فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: بيريلين، لويز، جابرييل، هولدينج.

خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، ساكا، مارتينلي.



