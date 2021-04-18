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تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة فولهام فى الدوري الإنجليزي

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: بيريلين، لويز، جابرييل، هولدينج.
خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس.
خط الهجوم: لاكازيت، ساكا، مارتينلي.

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