Advertisements

مسلسل "ضد الكسر".. مواعيد عرض الحلقة الجديدة وتردد القناة الناقلة

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر بطولة النجمة نيللي كريم والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض ضد الكسر
ويعرض مسلسل "ضد الكسر" على cbc الساعة 10:15 مساء، والإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء.

تردد قناة سي بي سي الناقلة لمسلسل ضد الكسر
تردد 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال مسلسل ضد الكسر
مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث مسلسل ضد الكسر
تجسد  نيللي كريم دور فتاة شعبية تعيش في منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التي يعلمها عنها لكي يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث

أخبار تهمك

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

الشرط الجزائي في عقد "جنش" يثير الذعر في الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

12:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر