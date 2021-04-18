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روسيا تسجل 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:36 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و389 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وتماثل 7391 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء.

 

وأشار المركز الروسي لمكافحة الوباء، إلى أن 12.7% من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لم تكن حاملة لأعراض "كوفيد-19".

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و702101، وتعافي حتى الآن 4 ملايين و326780 شخصا، فيما توفي 105582 شخصا.

 

وخلال اليوم الماضي، تم توزيع الإصابات التي تم تسجيلها على 83 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2252)، تليها مدينة بطرسبورغ (695)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (591).

 

 

 

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