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(مسلسلات رمضان 2021).. تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 عقب تصدره محركات بحث جوجل

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:39 م
الاختيار 2
الاختيار 2
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(مسلسلات رمضان 2021).. تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 عقب تصدره محركات بحث جوجل

تصدر مسلسل الاختيار 2، محركات البحث صباح اليوم الأحد الموافق 18/4/2021، عقب حلقة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

وتأتي مواعدي الإعادة الثانية الساعة 3:0 مساء اليوم، على شاشة ON، فيما يعاد المسلسل على قناة ON دراما، الساعة 11:30 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 04:45 مساء اليوم التالي.

الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

(مسلسلات رمضان 2021).. تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 عقب تصدره محركات بحث جوجل

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