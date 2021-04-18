



(مسلسلات رمضان 2021).. تعرف على مواعيد مسلسل الاختيار 2 عقب تصدره محركات بحث جوجل



تصدر مسلسل الاختيار 2، محركات البحث صباح اليوم الأحد الموافق 18/4/2021، عقب حلقة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.





وتأتي مواعدي الإعادة الثانية الساعة 3:0 مساء اليوم، على شاشة ON، فيما يعاد المسلسل على قناة ON دراما، الساعة 11:30 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 04:45 مساء اليوم التالي.





الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



