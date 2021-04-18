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شيكابالا يوجه رسالة حماسية إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وجه محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى زملائه قبل مواجهة الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

رسالة شيكابالا إلى لاعبي الزمالك
وأكد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، أن الفوز على الأهلي في القمة 121 التي ستكون بمثابة رد اعتبار للاعبين عن الخسارة في نهائي أفريقيا، ومن أجل مصالحة الجماهير البيضاء بسبب توديع البطولة الإفريقية.

وأوضح شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال جلسته مع لاعبي الأبيض على ضرورة التركيز في اللقاء وعدم السماح للأهلي باستغلال الفرص التي تسنح لهم خلال قمة الغد.

وتقام مواجهة الزمالك ضد الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الأحد.

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