إيران تسجل 405 حالات وفاة و21644 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، تسجيل 21644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و405 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن من كورونا بلغ 1.785.358 شخصا، مضيفة أن 4766 من المصابين في حالة حرجة، وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري.

ولفتت سادات لاري، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 2.237.089، كما ارتفعت الوفيات إلى 66732 حالة وفاة.