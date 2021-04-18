تصريح جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي بالعالم

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.



وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأحد، إنه "حتى 12 أبريل 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليون و646617 حالة إصابة بـ COVID-19 ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".



وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.



وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن تم إعطاء حوالي 780 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



وقالت ميليتا فوينوفيتش، إنه حتى يوم 12 أبريل، وفقا للمنظمة، تم إعطاء 780 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في 194 من أصل 220 دولة وإقليما أطلقت حملات التطعيم، لا يزال هناك خلل كبير في التوزيع العالمي للقاحات.



وأوضحت أنه تم إعطاء أكثر من 87% من هذه اللقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع أو الأكثر من المتوسط، بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2% فقط من الجرعات.