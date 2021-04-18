ضبط 135 مخالفة تموينية و35 مخالفة إجراءات احترازية بقنا خلال شهر رمضان

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذا إحكام الرقابة التموينية على كافة السلع الغذائية والأسواق، في ضوء ما تم التكليف به للأجهزة التنفيذية طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية قامت بشن حملات مكثفة علي الأسواق لمراقبة حركتها خلال شهر رمضان الكريم، والتي أسفرت عن تحرير 135 مخالفة تموينية متنوعة تضمنت تحرير 13 محضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و86 محضر عدم اعلان عن الاسعار و16 محضر سلع مجهولة المصدر و7 محاضر قائمة تشغيل مواعيد المخابز و6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية و2 محضر مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي ومحضر عدم اعطاء بون بيع الخبز المدعم للمواطنين ومحضر تصرف في عدد اثنين جوال مخابز بلدية ومحضر نظافة ادوات إنتاج الخبز المدعم.

وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية قامت بتحرير ٣٥ محضر مخالفات الاجراءات الاحترازية وفض ١١ سوق تجاري مخالف بدائرة المحافظة خلال شهر رمضان.

هذا وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

