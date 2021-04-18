"يوتيوب وتويتر وجوجل" .. تامر حسني يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة  ويحقق المركز الأول من بين تترات وإعلانات شهر رمضان





وحقق حسني، حتى الآن ٩ مليون و ٣٠٠ ألف مشاهدة عبر اليوتيوب بأغنية تتر مسلسل"نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، ليتفوق بذلك على عدد كبير من تترات باقي المسلسلات أبرزهم، تتر مسلسل قصر النيل للنجمة دينا الشربيني، بصوت الفنانة أصاله، والذي تخطى مليون و٤٠٠ ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، وتتر مسلسل "بين السما والأرض"للنجم هاني سلامة، بصوت الفنان رامي جمال، والذي حقق ٣٠ ألف مشاهدة.



وتفوق النجم الكبير تامر حسني، أيضًا بتتره على الممثل محمد رمضان بتتر مسلسله "موسى" الذي حقق ٦٨٠ ألف مشاهدة، وأيضًا على تتر مسلسل"هجمة مرتده" للنجم أحمد عز، الذي حقق ٣٢٠ ألف عبر"يوتيوب" كما تفوق على تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبدالرازق، بصوت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب حيث يقترب التتر من٢٩٠ ألف مشاهدة.



ولن يتفوق النجم حسني، فقط على تترات مسلسلات رمضان بل على أغاني الإعلانات الدعائية الرمضانية أيضا مثل إعلان النجم حماقي، لصالح البريد المصري والذي يقترب من الربع مليون مشاهدة، وإعلان الهضبة لصالح إحدى المنشآت السكنية والذي يقترب من المليون مشاهدة، وإعلان اللبنانية نانسي عجرم، والنجم أمير كرارة الذي تخطى ٣مليون ونصف المليون مشاهدة.



ويُعد حسني، المطرب الوحيد بمصر والوطن العربي الذي يتواجد بشهر رمضان من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة مما يؤكد على أنه النجم الوحيد الذي تتزاحم حوله شركات الإنتاج و المحمول والفنانين للفوز بالتعاقد معه إرضاءًا لجمهوره العريض ولضمان تحقيق النجاح الساحق بتواجده في أي عمل فني.



وتكون الأعمال الفنية هي تتر برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني والذي يحمل عنوان الثمن، وأغنية التتر من كلمات محمد القاياتي، و ألحان محمد حمزه توزيع موسيقي أحمد عادل، و إعلانات لإحدى شركات المحمول المتعاقد معها حسني، والذي يمثل الوجهة الإعلانية للشركة، وإعلان لصالح مؤسسة د/ مجدي يعقوب واسم أغنية الإعلان والتي تحمل عنوان "فرصه جديده" وهي من كلمات أمير طعيمه، و ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي فهد.

و تتر مسلسل "نسل الأغراب" حيث يغني تامرحسني لأول مرة باللهجه الصعيدي، ويكون من كلمات ساره

سعيد، وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد، بالإضافه إلى ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا بمثابة أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.



جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.

أما عن برنامج "الثمن" فيعتبر ثاني تعاون يجمع النجم تامر حسني، بالداعية مصطفى حسني، وذلك عقب برنامج"على القهوة" الذي عُرض عام 2013 حيث قدم حسني التتر الخاص به الذي يحمل عنوان"أهل الجنة" وهو من توزيع وألحان عزيز الشافعي.

بتتر مسلسل أُغنية"نسل الأغراب" استطاع نجم الجيل تامر حسني أن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" ، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر بحثًا عبر مؤشرات البحث"جوجل" وتَربّعُهُ على عرش الترند بموقع"تويتر".