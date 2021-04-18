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تعليمات خاصة من موسيماني لمدافعي الأهلي قبل القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة لخط دفاع فريقه لتنفيذها في مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة  الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب موسيماني من رباعي الدفاع بيكهام وربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف ضرورة الضغط المستمر على هجوم الزمالك وعدم ترك المساحات أمام هجوم الفريق الأبيض حتى لا يُشكل خطورة على مرمى علي لطفي.

كما حذر موسيماني مدافعي الفريق الأحمر من قلة التركيز في المباراة مؤكدا عليهم ضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة ووضع رقابة لصيقة  على مهاجمي الزمالك خلال اللقاء.

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