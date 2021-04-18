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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 18-4-2021 أمام الجنيه المصري

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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سجل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 18-4-2021، أمام الجنيه المصري، استقرارا في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

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