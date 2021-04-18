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شيخ الأزهر: جوهر الشريعة الإسلامية اليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن هناك فرقا بين شريعة القرآن وبين ما نشأ عن تأملها وتدبرها من فقه واختلاف في الرأي، والشريعة هي التي نقصدها حين نقول أنها صالحة لكل زمان ومكان وليس اجتهادات الفقهاء التي قد نحكم على بعضها بأنها كذلك والبعض الأخر بأنها انتهى ومضى وقتها بانتهاء عصره.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن علماء الفقه وأئمته بعد أن استقرأوا أحكام الشريعة وجدوها تقوم على عدة أسس أهمها عدم الحرج، والتي تعني أن الله لا يكلف الناس إلا بما هو في استطاعتهم، ولا يطلب منهم ما يسبب لهم مشقة غير عادية يصعب تحملها، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني"، ومن خالف سنته بأنه شدد أو عقد فليس من المتبعين له ولا من المنتسبين لما بعث به من الرفق واللين والتساهل مع الخلق.

وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن جوهر الشريعة الإسلامية هو اليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة وهذا اتضح في العديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وعلى كل من يخاطب الناس في أي أمر من أمور الشريعة أن يراعي هذا المعني الجوهري، ويعلم أن الأمر ليس متروك لمن يشعروا بنشوة التشديد على الناس وترويعهم ويتخذوا من ذلك منهج ثابت في خطبهم وفتاواهم.

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