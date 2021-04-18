روسيا تشن 70 غارة على داعش في البادية السورية

قال المرصد السوري، اليوم الأحد، إن الطائرات الحربية الروسية شنت مزيدًا من الغارات المكثفة على مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية.

وخلال 24 ساعة الأخيرة، استهدفت الطائرات الروسية بأكثر من 70 غارة جوية كل من محور آثريا ومحيطه بريف حماة الشرقي وبادية الرصافة ضمن ريف الرقة، ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب حماة الرقة، بالإضافة للحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

ولا تزال المقاتلات الروسية، تلاحق عناصر تنظيم داعش ضمن مناطق انتشارهم في البادية السورية، بهدف شل حركتهم وإعاقة نشاطهم الكبير هناك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لغارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، طالت بمجملها منطقة مثلث حلب حماة الرقة، مستهدفة مزيداً من المغر والكهوف، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي.