موسيماني يعقد جلسة خاصة مع علي لطفي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.





ويواجه الأهلي غريمه التقليدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





وحرص موسيماني خلال هذه الجلسة على تجهيز الحارس نفسيا مؤكدا ثقته الكاملة في حماية مرمى الأهلي في مباراة اليوم بعد تأكد غياب زميله محمد الشناوي بسبب إصابته بفيروس كورونا.





وطلب موسيماني من لطفي التركيز في المباراة فقط وعدم الانشغال بأي أمور أخرى واستغلال الفرصة التي أتيحت له والظهور بشكل جيد في اللقاء.



