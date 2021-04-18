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25 أبريل.. دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 25 أبريل الجاري، لحضور شريف الدسوقى بشخصة


وتعود وقائع التداعي إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، وادعى أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرارًا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

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