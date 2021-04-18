موسيماني يطالب أفشة بالتصويب في القمة

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليمات خاصة لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.





ويواجه الأهلي غريمه التقليدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





وعقد موسيماني جلسة خاصة مع أفشة طالب خلالها باستغلال مهارة التصويب التي يمتكلها اللاعب والتسديد على مرمى الزمالك في لقاء اليوم واستغلال الفرص التي تتاح له في اللقاء.





كما طلب موسيماني من صاحب هدف "القاضية" مساعدة زملائه في الوصول لمرمى الزمالك بسرعة ونقل اللعب بطريقة سريعة خاصة وأنه يضع كامل ثقته فيه ويعتبر واحدا من العناصر الهامة في تشكيل الأهلي.



