64.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم

أنها البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب ، وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي64.7 مليون جنيه ، فيما سجل الأجانب والعرب مشتريات بحوالي 38.3 مليون جنيه و26.4 مليون جنيه علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات الأجانب بالبورصة علي نسبة 58% ، فيما إستحوذت تعاملات العرب علي نسبة 4.6% والمصريين علي تسبة 37.2% ، وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 74.5% والأفراد علي 25.4%.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12%، ليغلق عند مستوى 10358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3998 نقطة.