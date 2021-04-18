حرم الزمالك من بطولتين.. ماذا قدم موسيماني ضد الزمالك قبل مباراة القمة؟

عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، سوف تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد القاهرة الدولي حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في لقاء القمة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.





ترتيب القطبين في بطولة الدوري الممتاز:





الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر أي مباراة مع الفريق حتى الآن.





تفوق تاريخي للأهلي على الزمالك في رمضان:





قمة رمضان ترجح كفة الأهلي على حساب الزمالك، حيث سبق والتقى الفريقين في 12 مباراة خلال شهر الصيام، حقق الفريق الأحمر 6 انتصارات، مقابل 3 تعادلات للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات أيضًا.





تاريخ مواجهات موسيماني ضد الزمالك:





تقابل بيتسو موسيماني في 5 مواجهات سابقة مع الزمالك قبل مباراة القمة الليلة، حقق 4 انتصارات وخسر مباراة وحيدة، وحرم الفريق الأبيض من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين.





أول مواجهة لموسيماني ضد الزمالك كانت خلال قيادته لفريق صنداونز وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1، 1-0.





تكرر اللقاء بين موسيماني والزمالك في نهائي نسخة البطولة الإفريقية عام 2016، وفاز ذهابًا 3-0 وخسر 1-0 في القاهرة ليتوج فريق ماميلودي صنداونز بلقب البطولة القارية.