السودان يرد على رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قرار الملء الثاني لسد النهضة

ردت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، على قرار رئيس الورزء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الملء الثاني لسد النهضة بتجديد موقف بلاده الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة



وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: «نتطلع إلى دعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع أطراف أزمة سد النهضة»



بدوره، أشار وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى أن «السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيًا للتوصل لاتفاق عاجل حول سد النهضة»



وتابع: «نشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من سد النهضة للأطراف الثلاثة»





وكان أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل عند استخدام النهر من أجل تنمية إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة مكنت بلاده من إتمام الملء الأول لسد النهضة بنجاح.



وزعم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان»، قائلًا إن «بلاده ستطلق المزيد من المياه المخزنة العام الماضي من السدود المكتملة حديثًا وستتبادل المعلومات».



وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة يوليوأغسطس، زاعمًا أن الملء الثاني للسد مما سيساعد في منع الفيضانات عن السودان.







