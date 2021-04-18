Advertisements

السودان يرد على رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قرار الملء الثاني لسد النهضة

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
ردت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، على قرار رئيس الورزء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الملء الثاني لسد النهضة بتجديد موقف بلاده الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: «نتطلع إلى دعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع أطراف أزمة سد النهضة»

بدوره، أشار وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى أن «السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيًا للتوصل لاتفاق عاجل حول سد النهضة»

وتابع: «نشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من سد النهضة للأطراف الثلاثة»


وكان أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل عند استخدام النهر من أجل تنمية إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة مكنت بلاده من إتمام الملء الأول لسد النهضة بنجاح.

وزعم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان»، قائلًا إن «بلاده ستطلق المزيد من المياه المخزنة العام الماضي من السدود المكتملة حديثًا وستتبادل المعلومات».

وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة يوليوأغسطس، زاعمًا أن الملء الثاني للسد مما سيساعد في منع الفيضانات عن السودان.



أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

10:58 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر