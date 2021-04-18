ضبط 81 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بني سويف



وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



تموين بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



81 مخالفة تموينية

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات،التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 81 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و17 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 محاضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و12 محضرا للتصرف في 170 جوال دقيق مدعم، و18محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرين مخالفة للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية.



لجان التفتيش

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.



البدالين التموينيين

وتم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و16 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.



محلات الجزارة

كما تمكنت الحملات من ضبط 250 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير10 محاضر في هذا الشأن، و4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 49 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 56 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، في حين تم ضبط 4 منشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة



مواد غذائية

بينما تم سحب 8 عينات لمواد غذائية و4 عينات لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواضفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم ضبط محل ومخزن لبيع الأعلاف يقوم بعرض وبيع سرس الأرز مخلوط بردة خشنة باستخدام أجولة فارغة عليها بيانات منسوبة لشركة مطاحن مصر الوسطى وتم التحفظ على عدد 15 شيكارة سرس زنة ٣٥ كجم. و300 كجم ردة خشنة والتحفظ على 15شيكارة فارغة التي يقوم بالتاجر باعادة تعبئتها بالخليط المغشوش مستخدما العبوات الخاصة بشركة مطاحن مصر الوسطى.

380 علبة سجائر

وتم ضبط عدد 380 علبة سجائر وتحرير محضر بهذا الشأن ضد أحد تجار السجائر لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها،وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومن ناحية أخرى تم تنفيذ قرار النيابة في محضرين باعدام 3300 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمدفن الصحي بالمحافظة.



مستودعات البوتاجاز

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن ضبط أحد تجار المواد البترولية وسيارة لنقل المواد البترولية بتجميع 3500 لتر سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم اتخاذ اللازم قانونيا، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي " مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.



سلع شهر رمضان

ومن ناحية أخرى تم توفير كافة السلع والمستلزمات للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم بالجودة العالية والأسعار المناسبة من خلال الشوادر والسلاسل التجارية والقوافل المتنقلة، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع أصحاب المحلات ببني سويف بالبدء في الاستعدادات الخاصة لإقامة منافذ متعددة بدائرة المحافظة لتوفير السلع ومستلزمات المواطنين خلال الشهر الكريم سواء بإنشاء شوادر بدائرة المحافظة،



وذلك تفعيلا لمبادرة أهلا رمضان وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكليفات محافظ بني سويف بإقامة معارض بجميع مدن المحافظة تشمل كافة أنواع السلع الغذائية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.



