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استمرار حبس المتهمين بقتل مُسنة داخل مسكنها لسرقتها بالهرم

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار، حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها لسرقتها بالهرم.

باشرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة في عقدها الثامن من العمر على يد خفير وآخر،  واعترف  الخفير أنه استغل عمله لدى السيدة، فطرق الباب عليها في وقت متأخر لطلب شئ منها، وبمجرد فتح السيدة الباب هاجمها الخفير وشريكه حتى سقطت جثة هامدة

وأفاد الخفير في اعترافاته، أنه كان يعلم أن السيدة لديها مصوغات ذهبية ومبالغ كثيرة بداخل المنزل، لذلك خطط للسرقة قائلًا،" كنت عايز اسرقها فقط"، ولكن عندما قمنا بخنقها لفظت أنفاسها الأخيرة، ولم نستطع سرقة أشياء غير "هاتفين محمولين فقط" وهربنا لعدم افتضاح أمرنا.

وافادت التحقيقات، أن الخفير هو المخطط للواقعة، لأنه يعمل حارس على الفيلا التي تقطن بها الضحية، ويعلم أنها تقطن بمفردها ويتردد عليها أقاربها من الحين للآخر، فاستعان بالآخر لمساعدته في الدخول لفيلا السيدة وسرقتها دون أن تشعر، وبمجرد دخولهما للمكان شعرت بهما الضحية، فقاما بخنقها وتركها جثة هامدة على الأرض.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم  بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلين تسللا إلى مسكن المجني عليها لسرقتها، وقتلاها عندما اكتشفت أمرهما.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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