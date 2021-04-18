بيبي يوجه نصيحة لرونالدو

وجه البرتغالي بيبي، مدافع بورتو الحالي وريال مدريد الحالي نصيحة لمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بشأن وجهته المستقبلية في المواسم المقبلة.





وتحدث بيبي، في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا قائلا: "عودة رونالدو إلى البرتغال؟ بصراحة، بالنظر إلى أنني أعرف رونالدو، لا أعلم إذا كان سيتسامح مع الطريقة التي يتحدث بها الكثير من الناس في البرتغال عن كرة القدم".





وأضاف: "أعتقد أن رونالدو سعيد في تورينو. إنه هداف الدوري الإيطالي ومن ينتقدونه لا يعرفون مدى صعوبة تسجيل أكثر من 30 هدفا كل عام".





واختتم: "ما يستطيع كريستيانو فعله أمر لا يصدق، وآمل أن يبقى هناك لسنوات أخرى، ليمنح الفرح لعشاق كرة القدم ويمثل البرتغال بشكل جيد للغاية كما كان يفعل دائمًا".





وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وتزعم العديد من التقارير أن اللاعب قد يرحل عن السيدة العجوز بنهاية الموسم الحالي.



