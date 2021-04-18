تراجع كبير في قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم

تراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 460.2 مليون جنيه وأحجام تداول253.5 مليون ورقة منفذة علي عدد21.5 عملية بيع وشراء،

وتم التداول علي عدد 184 سهم ارتفع منهم 117 سهم وتراجع 13 سهم وظل 54 سهم في حالة من الإستقرار

وسجلت قيم التداول داخل المقصورة حوالي 1.4 مليار جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بحوالي 984.1 مليون جنيه وسجل سوق خارج المقصورة تداولات وصلت قيمتها الي 12.5 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12%، ليغلق عند مستوى 10358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3998 نقطة.