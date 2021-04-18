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10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الأحد، 10 آلاف و98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الفلبينية، بلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 936 ألفا و133 حالة إصابة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، إنه تم تسجيل 150 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 15 ألفا و960 حالة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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