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غدا .. بعثة بيراميدز تطير إلى زامبيا

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثانية من ظهر غد الاثنين، القاهرة في طريقها إلى زامبيا استعدادا لمواجهة نظيره نادي نكانا الزامبي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتطير البعثة نحو زامبيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز لتوفير الوقت والجهد للاعبين، على أن تصل مدينة ندولا في زامبيا التي ستقام فيها المباراة وتحديدا بملعب ليفي موانواسا، مساء.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي نكانا الزامبي في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ويحتاج الفريق للفوز على الفريق الزامبي بملعبه لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانا مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بعدها يعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق إلى زامبيا لخوض مباراة نكانا.

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