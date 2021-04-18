علي جمعة يكشف عن دعاء لتوسعة الرزق (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أدعية لتوسعة الرزق.



وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إنه إذا أراد الإنسان أن يوسع الله في رزقه فليقل: " رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ".



وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من ذكر: " رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"، في اليوم 100 مرة فإن الله يرزقه كما رزق موسى، ومن الفوائد أن تقرآ سورة الشرح 40 مرة في اليوم، فييسر لك الله الأرزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب.

