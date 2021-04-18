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الصحة السعودية: تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:45 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد دعت وزارة الصحة السعودية، إلى اغتنام قدوم شهر رمضان وتركه من أجل الحفاظ على الصحة، محذرة من أحد مسببات سرطان الفم.

 

وقال حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه غدًا بمشيئة الله يبدأ رمضان، ومن أكثر أسباب الإصابة بسرطان الفم هو التدخين.

 

وأضافت الوزارة: "لذا هي فرصتك أن تُقلع عنه فورًا، لتُسيطر على صحّتك".

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